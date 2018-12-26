İl Ekonomi Toplantısı Vali Günaydın Başkanlığında Yapıldı

Kayseri'nin ekonomik durumu, mevcut potansiyeli ve devam eden kamu ile özel sektör yatırımlarının masaya yatırıldığı ‘İl Ekonomi Toplantısı' Vali Şehmus Günaydın başkanlığında yapıldı.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) hizmet binasında düzenlenen toplantıya, Vali Günaydın, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, sanayiciler ile iş adamları katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Günaydın, ülke olarak güçlü olabilmemiz için üretenin desteklenmesinin gerekliliğini vurgulayarak, her zaman üretenin ve ihracatçının yanlarında olacaklarını ifade etti.

Bu toplantıda sadece sorunları konuşmakla kalınmaması gerekliliğini ifade eden Vali Günaydın, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Sorunlarını konuşmakla kalmayıp icraata dökmemiz lazım. Burada çok güzel şeyler konuşabiliriz, çok güzel düşünceler ortaya koyabiliriz, bunlar hayata geçmedikten sonra, ülkemize ve ilimize fayda sağlamadıktan sonra hiçbir anlamının da olmayacağını düşünüyorum. İncesu'da toplantı yaparak artık yavaş yavaş bu turları başlattık. Bugün burada benden çok sizin konuşmanızı istiyorum. Sizin yaşadığınız sorunları öğrenmek istiyorum. Bu sorunları hep birlikte ilgili makamlara süratle iletip sonuç almamız lazım. Çünkü biz biliyoruz ki Kayseri olarak çok önemli bir potansiyelimiz var. Geçmişte başardığımız çok önemli işler var. Bunları artık daha ileri noktalara taşımalıyız. Bölgelerin farklılıkları ve özelliklerine göre birtakım düzenlemeler yapılması gerekiyorsa biz bunları süratli bir şekilde alır Sayın Vekillerimiz ve sizlerle beraber ilgili mercilere iletiriz.”

İl Ekonomi Toplantısı, karşılıklı görüş alışverişi ve değerlendirmelerde bulunulmasının ardından sona erdi.