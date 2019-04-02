İl Emniyet Müdürlüğünden Eğitime Büyük Destek

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen “İpeksi Dokunuşla Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi” kapsamında taekwondo eğitimin yürütüldüğü 7 okula toplamda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı 3500 kitap dağıtımı yapıldı.

Dağıtımı yapılan kitaplar; Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından okulların kütüphanelerine yerleştirilerek öğrencilerin istifadesine sunuldu. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri “İpeksi Dokunuşla Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Hedef 2020 Olimpiyatları Projesi” bünyesinde eğitim gören sporcularımızın bulunduğu okullara içerisinde ansiklopedi, bilimsel yayınlar, romanlar ve hikayelerin bulunduğu toplamda 3500 kitabı teslim ederek öğrencilerimizin istifadesine sunuyoruz. İl Emniyet Müdürlüğü olarak eğitime katkı sağlamaya devam edeceğiz.” ifadesinde bulundu.