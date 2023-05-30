İl Emniyet Müdürü'nden annelere 'uyuşturucu' çağrısı: "Çocuğunuzu ailesi gibi, annesi gibi, babası gibi koruruz"

"En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi çerçevesinde anne ve anne adayları ile buluşan Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, uyuşturucuyla mücadelenin önemine değinerek, "Çocuğunuzu ailesi gibi, annesi gibi, babası gibi onu koruruz" dedi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından koordine edilen "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi çerçevesinde anne ve anne adaylarına yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi. Geriatri Merkezinde düzenlenen seminere, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan katıldı.

Burada annelerle konuşan İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, uyuşturucuyla mücadelenin önemine değinerek, her zaman annelerin yanında olduklarını kaydetti. Karabörk, "Çocuk odasına geçiyor 'Ben ders çalışıyorum' diyor. Aile ile irtibatını kesiyor, ilgilenmiyor. Kendi kendine yaşamaya başlıyor. Siz 'İyi, dersine çalışıyor' diyorsunuz. Aile ile ilişkisini kesiyorsa mutlaka çocuk uyuşturucu kullanıyordur. Lütfen bu konularda daha dikkatli olun. Bizimle irtibata geçin, çocuğunuza hiçbir şey olmaz. Sabıkası olmaz. 'Polise haber edersek çocuğumuzun başına kötü bir şey gelir' diye düşünmeyin. Biz onunla mutlaka ilgileniriz. Ailesi gibi, annesi gibi, babası gibi onu koruruz. Herhangi bir sabıka oluşmadan, herhangi bir sıkıntı yaşamadan bu çocuğu kurtarmak için size destek verelim. Siz yeter ki bu konuda biraz daha şuurlu olun. Biz her zaman yanınızdayız" ifadelerini kullandı.