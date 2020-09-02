İl genelindeki 467 mahalle ve 131 bağlısında 50 milyon TL'lik harcama yapıldı

Hedeflenmiş projelerin yanı sıra ilçe ve mahallelerin tamamına hizmeti aksatmadan sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelere ulaşımdan mezar hizmetine kadar 50 milyon TL'lik hizmet götürdü.

Şehir merkezinde olduğu kadar kırsal mahallelerde de yaşam standardını yükseltmeye, sosyo-ekonomik gelişimi hızlandırmaya, şehir ile kırsal arasındaki farklı azaltmaya, gerek fiziki alt yapıyı, gerekse sosyal alt yapıyı güçlendirecek proje ve hizmetlerle vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya özen gösteren Büyükşehir Belediyesi, insanı merkeze alan hizmet anlayışıyla gönül belediyeciliğini de icra ediyor. Büyükşehir Belediyesi, gerek kırsal mahallelerde, gerekse şehir merkezinde düzenli hizmetlerini sürdürürken vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda da çalışmalarına yön veriyor. Kırsal mahallelerde, hizmetler içerisinde önemli yer tutan ulaşım konusunda bu yıl 3 bin 500 kilometre yol ağında 850 kilometre stabilize yol açılırken, bakım onarıma ise 50 bin ton asfalt yama malzemesi kullanıldı. Düzenli olarak 16 ilçedeki 25 bin kilometre arazi yoluna greyderli bakım gerçekleştirildi. Kayseri genelinde 5 bin kilometre yayla yolu bakımı, kumlaması ve yeni yayla yolları oluşturuldu. Ayrıca 467 mahallede 131 bağlısı olmak üzere mahalle içi kilitli parke çalışması da tamamlandı.

Ulaşımdan alt ve üst yapıya, sosyal hizmetlerden rutin hizmetlere kadar vatandaşların ihtiyacını karşılayan Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde cami, minare, çok amaçlı salon, çocuk oyun parkları, halı saha, köprü, mezarlık ve duvar yapımı gibi çalışmaları da üstleniyor. Bu kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi bu zamana kadar 50 milyon liralık yatırımı gerçekleştirerek, vatandaşların ihtiyaçlarına cevap veriyor.