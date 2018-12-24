İl Göç İdaresi Müdürü Taşçı: “Kayseri'de 122 ayrı milletten insan yaşıyor”

Kentte bir otelde düzenlenen toplantıya Kayseri Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNCHR)Kıdemli Program Bölümü Yetkilisi Iraj Imomberdiev, İl Göç İdaresi Müdürü Ömer Taşçı, Afgan Mülteciler Derneği Başkanı Zakira Hekmat, STK başkanları, muhtarlar ve çok sayıda mülteci katıldı.

Türkiye, Suriye, Afganistan, İran ve Iraklı mültecilerin arasında pozitif etkileşimi artırmak için gerçekleştirilen ve 9 ay süren projenin paydaş kurumları, Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, İl Göç İdaresi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kayseri Barosu, İHH, İranlı Gönüllü Ekibi, Suriyeli Öğrenciler Kulübü, İran Sığınmacılar Komitesi oldu.

“Dünyada en fazla sayıda mülteciye kucak açan ülkeyiz”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, Türkiye'nin dünya ülkeleri arasında en fazla sayıda mülteciye kapı açtığını hatırlatarak, “Bilindiği üzere Türkiye'de yaşayan yabancıların tamamına yakını Suriyelilerden oluşuyor. Ama bunun dışında, 1 milyona yakın da başka ülkelerden, başka nedenlerle ülkemize yerleşmiş olan insanlar. Biz yaklaşık 5 milyon mültecimize kapımızı açtık, gönlümüzü açtık, aşımızı, ekmeğimizi paylaştık. Dünyada en fazla mülteci barındıran ülkeyiz. Bu da demektir ki, kendi vatandaşının dışında dünyada en fazla insana yardım eden, kucak açan bir milletiz. O nedenle, Türkiye Cumhuriyeti Devletine, onun Cumhurbaşkanına ve bütün milletimize teşekkür ediyoruz” dedi.

“Dünya genelinde 20 milyon civarında mülteci var”

UNCHR Kıdemli Program Bölümü Yetkilisi Iraj Imomberdiev ise, dünyadaki mülteci sayılarına dair şu rakamları verdi:

“Günümüzde zorlu ve uzun süren çalışmalar, küresel anlamda daha önce görülmemiş düzeyde göç olaylarına yol açmıştır. Dünya genelinde 68 milyondan fazla kişi yerlerinden edilmiş ve bu sayının 20 milyonunu mülteciler oluşturmaktadır. Türkiye, son 3 yıldır çatışma ve zulümden kaçan 3 buçuk milyon Suriyeli mültecinin yanı sıra, 500 bin civarında Irak, Afganistan, Somali ve diğer milletlerden mültecilere ve sığınmacılara da ev sahipliği yaparak dünyanın en çok sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülkesi olmaya devam ediyor. Mültecilerin yüzde 95'inden fazlası kamplar dışında kırsal ve şehir alanlarında yaşamaktadır. Ve yine mültecilerin yüzde 75'ini kadınlar ve çocuklar oluşturmaktadır.”

Kayseri'de 92 bin 145 yabancı ikamet ediyor

Kayseri'de 122 farklı milletten 92 bin 145 yabancı bulunduğunu kaydeden İl Göç İdaresi Müdürü Ömer Taşçı da, “Bunların 75 bin 373'ü Suriyeli, 10 bin 89'u Afganistan, Irak, İran gibi ülkelerden. 4 bin 683'ü de öğrenci, aile ikameti ya da turizm amaçlı olarak burada bulunan misafirlerimiz. Kayseri, yabancıların kendilerini huzur ve güvende hissettiği bir yer. Kayseri'de ayrıca 122 milletten insan bulunmakta” diye konuştu.

Afgan Mülteciler Derneği Başkanı Zakira Hekmat ise 9 ay süren projeye dair şu bilgileri verdi: “

“Mülteciler ve ev sahibi topluluklar arasında uyumlu bir ortamın desteklenmesi. Gruplar arasında pozitif etkileşimlerin artırılması. Önyargıların ve doğru bilinen yanlış bilgilerin düzeltilmesi. Yerel makamlarla yakın işbirliği içerisinde özel ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesi ve yönlendirilmesi. Haklar, yükümlülükler ve sorumluluklar hakkında bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi. Bu projeyi farklı kılan, tamamen gönüllü insan gücüyle yürütülmesiydi.”

Açılış konuşmalarının ardından, Zakira Hekmat proje çıktıkları ile ilgili olarak bilgilendirmede bulundu.