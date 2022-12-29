İl Göç İdaresi o iddiayı yalanladı

İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Bangladeş uyruklu düzensiz göçmenin hastanedeki tedavisinin ardından salıverildiği iddiasını içeren, gerçeklikle uzaktan yakından ilgisi olmayan sosyal medya paylaşımlarına ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Geri Gönderme Merkezimiz de idari gözetim altında bulunan bahse konu Bangladeşli yabancı şahsın 02.12.2022 tarihinde rahatsızlanması üzerine merkezde görevli doktor kontrolünün ardından hastaneye sevk edilmiştir. Aynı gün acil servisten giriş yapılarak tedavi altına alınan yabancı, 29.12.2022 tarihinde tedavisi tamamlanarak taburcu edilmiş ve tekrar Geri Gönderme Merkezimize alınmıştır. Halen idari gözetim altında olan yabancının sınır dışı işlemleri devam etmektedir. Maksatlı bir şekilde toplumdaki huzur ortamını bozmak amacıyla yapılan yalan haberler ve paylaşımları kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz."