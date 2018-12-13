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İl İdare Şube Başkanları Toplantısı yapıldı

İl İdare Şube Başkanları toplantısı Vali Şehmus Günaydın başkanlığında toplandı.


Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya, Vali Yardımcıları Ali Uslanmaz, Mustafa Çek, Talas Kaymakamı Zekeriya Güney, kamu kurum ve kuruluşlarının bölge ve il müdürleri katıldı.


Vali Günaydın, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince gerçekle-şen toplantının açılışında yapmış olduğu konuşmada, “ Vatandaşımıza hizmeti daha iyi sunmak, eksiklikleri anında gidermek ve uygulamada ortaya çıkan aksaklıkları hızlı bir şekilde çözerek vatandaşımızı bekletmemek için bu toplantıları sık sık yapacağız. Sizlerin düşüncelerini almak uygulamada yapılan iş ve işlemleri sizden dinlemek, sizin gözünüzle olaya bakmak belki bize farklı bir bakış açısı getirecek.” diye konuştu.


İl İdare Şube Başkanları Toplantısı, gündem maddeleri üzerinde yapılan değerlen-dirmelerin ardından karşılıklı görüş alışverişinin yapılması ile sona erdi.

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