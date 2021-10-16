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İl Jandarma Komutanlığı'dan trafik denetimi

Kayseri’de, jandarma ekipleri tarafından trafik denetimi gerçekleştirildi.

Kayseri'de, jandarma ekipleri tarafından trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetime, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit'te katıldı.


Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından Erciyes yolunda trafik denetimi gerçekleştirildi. Ekipler denetim kapsamında araçları tek tek durdurarak, trafik güvenliği konusunda sürücülere uyarılarda bulundu. Kadın jandarma personelleri ise sürücülere şeker ve kolonya ikram ederken, çocuklara da kırmızı düdük ile boyama kitabı hediye etti.


Denetime katılan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit'te, çocuklarla yakından ilgilenerek sürücülerle sohbet etti.

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