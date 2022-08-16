İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Çiçek Başkanlığında Yapıldı

Kayseri'deki yatırımların sosyo-ekonomik gelişmelerin yerel ve bölgesel kalkınma perspektifiyle değerlendirileceği ve bunlara ilişkin sorunların çözülmesinde, sahip olunan potansiyelin değerlendirilmesinde kuruluşlar arası iş birliği ve koordinasyon sağlanacağı 2022 yılı 3 üncü dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Gökmen Çiçek başkanlığında yapıldı.

Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya; Vali Çiçek, Vali Yardımcısı Abdullah Kalkan, Şenol Esmer, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Vali Çiçek, toplantının açılışında yaptığı konuşmada; “İlimiz ve ülkemiz için var gücümüzle çalışmaya, üretmeye gayret göstereceğiz. Büyükşehir Belediyemiz, İlçe Kaymakamlarımız, İlçe Belediyelerimiz ve diğer kurum ve kuruluşlarımız uyumlu bir şekilde çalışmaktadır. Bu toplantımızda da 2022 yılının ilk altı ayı ve önümüzdeki dönem çalışmalarımız hakkında değerlendirmelerde bulunacağız” dedi. Projeler hakkında bilgiler veren Vali Çiçek, “İlimizde toplam proje sayısı 545, bu projelerin toplam tutarı 21 milyar 715 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Vali Çiçek'in konuşmasının ardından yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri ile temsilcileri, Kayseri'de yürütülen ve programlanan yatırım ve projelerle ilgili bilgiler verdi.