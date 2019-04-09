İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Kayseri'de gerçekleştirilen yatırımların ve sosyo-ekonomik gelişmelerin yerel ve bölgesel kalkınma perspektifiyle değerlendirildiği, bunlara ilişkin sorunların çözülmesinde ve sahip olunan potansiyelin değerlendirilmesinde kuruluşlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlanması amacıyla yapılan 2019 yılı ikinci dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Yardımcısı Nail Anlar başkanlığında toplandı.

Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Nail Anlar, YİKOB Başkanı Zekeriya Güney, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Yardımcısı Anlar projeler ve gerçekleşme oranları hakkında bilgiler vererek; "İlimizde yatırımı olan yatırımcı kuruluşlarının proje sayısı 270, projelerin toplam tutarı 5 milyar 751 milyon 967 bin 663 TL, önceki yıllar harcamamız 1 milyar 551 milyon TL. 2019 yılı ödeneğimiz 458 milyon TL, dönem sonu harcamamız 104 milyon TL, nakdi gerçekleştirme oranımız yüzde 23. İlimizde yatırımı olan mahalli idarelerin proje sayısına baktığımızda 136 tane olduğunu, nakdi gerçekleşme oranı yüzde 9 olduğunu görüyoruz. 2019 yılı birinci dönem sonu itibariyle toplam proje sayımız 406, nakdi gerçekleşme oranımız yüzde 19. 406 tane projemiz var; eğitim alanında 78, enerji alanında 19, sağlık alanında 34, tarım alanında 53, turizm alanında 17, ulaştırma alanında 52 tane projemiz ve diğer kamu hizmetleri alanında da 153 adet projemiz olduğunu görüyoruz. Bunların 136 tanesi de mahalli idarelerimize ait. Dönem sonu itibariyle bitirilen projemizin 39 olduğunu görüyoruz, bunun 28 adeti mahalli idarelere ait. Devam eden projemiz 218 tane, bunun 89'u mahalli idarelere ait. İhale aşamasında 57 projemiz var, 9'u mahalli idarelerimizin. Başlamayan 92 tane projemiz var, bunun 10 tanesi de mahalli idarelerimize ait" ifadelerini kullandı.

Toplantıda, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri ile temsilcileri, Kayseri'de yürütülen ve programlanan yatırım ve projelerle ilgili toplantıya katılanlara bilgiler verdi.