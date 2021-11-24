İl Milli Eğitim Müdürü Durgun: “Hepimizin üzerinde bir öğretmen eli var”

Kayseri'de 24 Kasım Öğretmenler Günü, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Düzenlenen törende açıklama yapan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Saim Durgun, “Hepimizin üzerinde bir öğretmen eli var” dedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törene Vali Yardımcısı Abdullah Kalkan, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Saim Durgun, ilçe milli eğitim müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Öğretmenlerin zihinlerden ve gönüllerden silinmemesi gerektiğini söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Saim Durgun, “Bugün Millet Mekteplerinin açılışlının ve cumhuriyetimizin kurucusu, Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başöğretmenlik ünvanını kabul edişinin yıl dönümü. 81 yılından bugüne kadar da 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanmakta. 24 Kasım Öğretmenler Günü Münasebetiyle bütün öğretmenlerimize sağlık, sıhhat, uzun ömür ve başarılar diliyorum. Sadece öğretmenlerimizin kıymetinin bilinmesi ve hatırlanması çok zor değil çünkü hepimizin üzerinde bir öğretmen eli var. Onların emeklerini ve haklarını ne yaparsak yapalım ödeyemeyiz. Bu anlamda diğer 364 gün de öğretmenlerimizi zihnimizden, gönlümüzden çıkartmamamız gerektiğini hepimiz sanırım takdir ediyoruzdur. Bugün de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilimizde de kutlama programımız var” dedi.

Çelenk koyma töreninin ardından Kayseri İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu'nda devam eden etkinliklere Kayseri 12. Hava Ulaştırma ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Vedat Öncel, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve diğer protokol üyeleri de eşlik etti. Kültür Merkezinde yapılan programda Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından şiirler okundu. Şiir dinletisinin ardından aday öğretmenler yemin ederek, protokol tarafından yemin eden aday öğretmenlere Türk Bayrağı hediye edildi.

Program öğretmenlerden oluşan koronun müzik dinletisi ile son buldu.