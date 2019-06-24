İl Milli Eğitim Müdürü Ekinci, Erciyes İlkokulu/Ortaokulunda incelemelerde bulundu

Kayseri'de, 2023 Vizyonu kapsamında Türkiye genelinde olduğu gibi okullarda ikili eğitimden tam gün eğitime geçme çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Melikgazi bölgesinde, Erciyes İlkokulu/Ortaokulunda ve Şehit Cennet Yiğit İmam Hatip Ortaokulunda kademeli olarak tam gün eğitime geçme kararının ardından bu yıl Erciyes İlkokulu/Ortaokulunun beşinci sınıfına aynı zamanda Şehit Cennet Yiğit İmam Hatip Ortaokulu bünyesinde bulunan ilkokuluna öğrenci kaydı yapılmayacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci yaptığı açıklamada; "2023 Vizyonu kapsamında ilimizde en kısa zamanda tam gün eğitime geçmeyi hedeflemekteyiz. Bir yaşam alanı olarak gördüğümüz okulu her bir çocuğumuzun değerine değer, mutluluğuna mutluluk katan , millî ve manevi duygularının geliştiği ve aynı zamanda yaşam becerilerinin arttığı mekânlar olarak görüyoruz. Erciyes İlkokulumuz ve Şehit Cennet Yiğit İmam Hatip Ortaokulunda da tam güm eğitime geçtiğinde bir çok kazanımlar elde edecektir. Bu kazanımlara en iyi örnek Erciyes İlkokulumuz da iki adet beceri ve tasarım atölyesi açılacak" dedi.