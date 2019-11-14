İl Milli Eğitim Müdürü Ekinci, "Öğrencilerimize dolu dolu bir tatil geçirtmeyi düşünüyoruz"

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalar ve değerlendirmeler neticesinde çalışma takviminde bir değişiklik olduğunu ifade etti. Ekinci, yapılan değişikliğin nedenlerinin başında öğrenciler için yaz tatilinin uzun olmasının bulunduğunu belirterek, "Eğitim ve öğretim ortamından çocuklarımızın uzaklaşmaları. Yaz tatilinden alınan birer hafta Kasım ve Nisan aylarına bir ara tatil olarak yansıtıldı. Önümüzdeki günlerde bu ara tatilin ilkini gerçekleştireceğiz. Kayseri'de 309 bin öğrenci bu ara tatil döneminden faydalanacak. Okullarımız bu ara dönemde açık olacak, öğretmenlerimiz okullarda mesleki eğitim çalışmalarına devam edecekler. Bununla ilgili olarak planlamalarımızı yaptık. Her okul kendi özel planlarını da uyguluyorlar bu konuda. Aynı zamanda Bakanlığımızın ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yaptığı planlamalara da dahil oluyorlar" diye konuştu.

Ekinci, "Tatil kavramını ayrıca başlık atarak değerlendirmemiz gerekiyor" diyerek şunları söyledi:

"Tatil boş geçen bir zaman dilimi değildir. Biz öğrencilerimiz için bu bir haftalık süreyi değerlendirmeleri için program hazırlıyoruz. Kayseri'de yerelde çocuklarımızın eğitim ve öğretim faaliyeti adına katılmalarını arzu ettiğimiz bir takım etkinlikler, bir takım çalışmalar, ziyaret yerleri mevcut. Bu konuda çalışmalar yapıyoruz, sivil toplum örgütlerimizden, belediyelerimizden ve üniversitelerimizden destek alıyoruz. Çocuklarımızın kitap okumalarını, turistik yerleri gezmelerini, ören yerlerini gezmelerini, bilmediklerini öğrenmelerini istiyoruz. Eğitim-öğretim sadece örgün eğitim içinde okullarda olan değil aynı zamanda hayatın içinde de devam edendir. Bu eğitim ve öğretim ara tatilinde velilerimizden destek istiyoruz. Akraba ziyareti, kütüphanede yapılan etkinlik, spor faaliyeti de eğitim ve öğretim faaliyetidir. Çok ayrıntılı bir şekilde öğrencilerimizin ve ailelerinin katılabileceği etkinlikler düzenliyoruz. Boş bir tatil değil, dolu dolu bir tatil geçirtmeyi düşünüyoruz."