İl Milli Eğitim Müdürü Ekinci'den okulların açılması ile ilgili açıklama

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci yaptığı açıklamada; "Emin olun ki okullarımızda yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz emanetiniz olan çocuklarımıza parklardan, AVM'lerden, arkadaş ortamlarından daha güvenli bir ortam sunacaklar ve sunmak için ellerinden geleni yapacaklardır" dedi.

Okulların açılması ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Ekinci; "Bilindiği üzere Covid 19 salgını nedeniyle uzun süredir okullarımızdan uzak kaldık. Normalleşme çalışmaları kapsamında okullarımızı öğrencilerimizle buluşturma çalışma ve planlamaları devam ediyor. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bizim amacımız öncelikle okullarımızı açarak eğitim-öğretim faaliyetlerine biran önce başlayabilmektir. Bakanlığımızın hazırladığı takvime göre 17 Ağustos itibariyle Özel okullarımızda telafi eğitimi, 31 Ağustos itibariyle tüm okullarımızda eğitim ve öğretimin başlaması öngörülmektedir. Bu takvimlerin dışında faaliyetlere izin verilmeyecektir. Bu kapsamda ilimizde de çalışmalar bakanlığımızın talimatları doğrultusunda Sayın Valimizin koordinesinde sürdürülmektedir. Okullarımızın fiziki kapasitesine göre değişik şekillerde planlamalar yapılmakta, sağlık bilim kurulunun önerileri bu manada değerlendirilmektedir. 17 ağustosta özel okullarımızda başlayacak olan telafi eğitimlerinde öğrenci sayılarının oransal olarak düşük olduğu, sadece birkaç okulumuzda yüzde 80'lere ulaştığı görülmektedir. Özel okul kapasitelerinin oldukça altında olan bu faaliyetlerin gerekli önlemlerin hassasiyetle alınması ve uygulanması aşamasında sağlık müdürlüğümüzün desteğiyle milli eğitim müfettişlerimizce önemle takip edileceğinin ve en küçük bir ihmale fırsat verilmeden uygulanmasının sağlanacağının bilinmesini istiyorum. Okullarımız her türlü önlemi alarak, tarafımızca da bu durum takip edilerek eğitim ve öğretim faaliyetlerinin önceliğimiz çocuklarımızın ve toplumun sağlığı olduğu bilinciyle devamının sağlanmasında siz değerli velilerimizin de katkılarını beklemekteyiz. Sağlık Bakanlığımızın 'hayat eve sığar' uygulamasının aktif olarak kullanılmasının, riskli durumlarda kişisel önlemlerinizi almanızın ve bu durumu gerek sağlık kuruluşlarına gerek okul yönetimlerine bildirmede yardımlarınızı bekliyoruz. Şuna emin olun ki okullarımızda yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz emanetiniz olan çocuklarımıza parklardan, AVM'lerden, arkadaş ortamlarından daha güvenli bir ortam sunacaklar ve sunmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Okullarımızda maske-temizlik- mesafe kuralları azami titizlikle uygulanacak olup, diğer ortamlarda bu zorunlulukların uygulanmasında siz velilerimizin hem kendiniz için hem aileniz için bu hassasiyeti devam ettireceğinize inanıyoruz. Okullarımızda buluşmak dileğiyle, kurallara uyarak, sağlıklı bir eğitim ve sağlıklı bir gelecek diliyorum" ifadelerini kullandı.