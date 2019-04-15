İl Müdürleri Kariyer Günleri kapsamında İmam Hatipli öğrencilerle bir araya geldi

Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen ‘Kariyer Günleri' kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici öğrencilerle buluştu.

Okulun konferans salonunda düzenlenen programda 3 İmam Hatip Mezunu il müdürü öğrencilerle söyleşide bulundu. İl Müdürleri Ekinci, Benli ve Eskici; okul yıllarını, hayatta karşılaştıkları problemleri, bu sürece nasıl geldikleri hakkında bilgiler verdi. İl müdürleri, öğrencilerin çok çalışmaları gerektiğinin altını çizerek; ülkemizde bulunan huzurlu ortamın değerini bilmeleri gerektiğini anlattı.

Söyleşi programında Ekinci, Benli ve Eskici; öğrencilerin sorularını yanıtlayarak onlarla sohbet etti.