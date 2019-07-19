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İl Müdürü Eskici'nden minik tenisçiye raket hediyesi

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici 15 Temmuz Şehitlerini Anma Tenis müsabakaları ziyareti sırasında Minik Tenisçi Mehmet Sait Akkaya’nın Raket isteğini kırmayarak Minik Tenisçiye raket hediye etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici 15 Temmuz Şehitlerini Anma Tenis müsabakaları ziyareti sırasında Minik Tenisçi Mehmet Sait Akkaya'nın Raket isteğini kırmayarak Minik Tenisçiye raket hediye etti.


Minik Tenisçiyi makamında ağırlayan İl Müdürü Eskici Sporun ve Sporcunun her zaman yanında olduğunu belirterek Minik Tenisçinin istediği raketi kendisine verdi.


Minik Tenisçi Mehmet Sait Akkaya ve Ailesi hediyelerinden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'ye teşekkürlerini ilettiler.

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