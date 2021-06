İl Müdürü Şahin: "Kayseri PANKO en büyük paydaşımız"

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, yaklaşan genel kurul öncesi bilgi paylaşımında bulunmak, Kayseri Şeker'in tarımsal projeleri hakkında görüş alışverişi yapmak ve yeni binasına taşınan Tarım Orman İl Müdürlüğü'ne hayırlı olsun dileklerinde bulunmak için, Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin'i makamında ziyaret etti.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Hurşit Dede ve Kooperatif Müdürü Uğur Metiner'inde bulunduğu ziyarette, 7 Temmuz'da yapılacak olan Genel Kurul için alınacak tedbirler, genel kurulun huzur içerisinde geçirilmesine yönelik çalışmalar, Kayseri Şeker'in tarım ve hayvancılık konusunda yakın dönemde ortaya koyacağı örnek projeler, üreticilerin talepleri ve Kayseri Şeker'in Bakanlık nezdinde yapmış olduğu girişimler konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile sektörel anlamda birlikte çok önemli çalışmalarda paydaş olacaklarını belirterek, “Tarım İl Müdürlüğümüzün bu çok nezih binası, gerçekten Kayseri'ye ve İl Müdürlüğümüze yakışan bir bina olmuş. Biz de bu manada hayırlı olsun temennilerimizi iletmek için bir ziyarette bulunduk. Tabii bizlerin Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi ve Kayseri Şeker olarak Tarım Orman İl Müdürlüğümüz ile çok önemli ortak çalışmaları ve projeleri olması gerekiyor. Özellikle Kayseri'deki Tarım ve hayvancılık alanlarında bizim de katkılarımız ile ilgili bu çerçevede değerlendirmelerde bulunup, önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz projelerimiz ile ilgili de Sayın Müdürümüze bilgilendirmelerde bulunduk. İnşallah önümüzdeki dönemde bu projeleri başarıyla hayata geçirebilmek adına iş birliği içerisinde olacağız ve gayret göstereceğiz. Bakanlığımıza yaptığımız çeşitli müracaatlarımız ile ilgili de Sayın Müdürümüzün bize çok değerli katkılar sunacağına inanıyoruz. Nazik ev sahipliğinden dolayı Değerli İl Müdürümüze çok teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz. Bu yeni binamızda Kayseri için çok güzel hizmetler ortaya çıkacağı inancındayım” şeklinde konuştu.

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendilerinin genel kurul sürecinde kamu tarafındaki hakem heyeti olduklarını yapılacak olan seçimin hiçbir şekilde şaibe altında olmadan, tüm mevzuatlar çerçevesinde, çiftçiye gereken her türlü kolaylığı göstereceklerini söyledi. Şahin, genel kurul sürecinde kurumdaki 300'ü aşkın personelle görev alacaklarını da belirterek, “Başkanımıza öncelikle bu güzel duyguları için çok teşekkür ediyorum. Bizler de şehrimizin en büyük Kooperatifi ve Sivil Toplum Kuruluşunun Başkanını burada ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Önümüzde, 70 binin üzerinde ortağı olan bir Kooperatifin Genel Kurulu var, Sayın Başkanımız ile bu süreci de konuşmuş olduk. Çünkü bu denli büyük bir Kooperatifin Genel Kurulunun kamu tarafındaki hakem heyeti biziz diyelim. Dolayısıyla bizler de orada yapılacak olan seçimin, hiçbir şekilde şaibe altında olmadan ve tüm mevzuatlar çerçevesinde gereken her türlü kolaylığı göstererek, kurumumuzdaki 300'den fazla personel ile görev alacağız. İnşallah o süreçte de sonuçlar hem Kayserimize, hem Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifimize, hem de ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu arada da Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi, mesleki anlamda çok ciddi bir paydaşımızdır. Çünkü ilimizdeki en büyük ekim alanı bu kooperatif bünyesinde ve Kayseri Şeker tarafından baktığımızda da ülkemizdeki en büyük hayvancılık işletmeleri burada. Ayrıca kendilerinin çok önemli ARGE çalışmaları var, bu çalışmaları hem bizler hem de Bakanlığımız yakından takip ediyor. Çalışmalar her geçen gün bir adım daha ileri gidiyor, burada Türkiye'deki en büyük çiftçi örgütünün tarımdan ve hayvancılıktan para kazanabilir olduğunu aslında gösterebilirsek, bu sektöre katılacak olan insanlara doğru bir yol göstermiş oluruz. Ben de başkanımıza ve ekibine bu nazik ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki sürecin hem Kayserimize hem Kooperatifimize hem de ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Allah utandırmasın, inşallah sağlıklı ve huzurlu bir seçim atmosferini birlikte geçireceğiz” şeklinde konuştu.