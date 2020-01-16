İl Müftüsü Güven, Melikgazi İlçe Müftülüğü Personel Toplantısına katıldı

Dr. Şahin Güven, Melikgazi İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen 2020 yılı Ocak ayı personel toplantısına katıldı.

Melikgazi Belediyesi konferans salonunda düzenlenen personel toplantısına, Dr. Şahin Güven, Melikgazi İlçe Müftüsü Ahat Taşcı, Melikgazi İlçe müftülüğüne bağlı İmam Hatip, Müezzin Kayyım ve Kur'an Kursu Öğreticileri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan personel toplantısının açılış konuşması Melikgazi İlçe Müftüsü Ahat Taşcı tarafından yapıldı. Toplantıda konuşan İl Müftüsü Güven, “Yaklaşık bir yıldır İl Müftü Yardımcısı olarak görev yapan ve şimdi de Melikgazi İlçe Müftüsü olarak görevine yeni başlayan İlçe Müftüsü Ahat Taşcı'nın görevini en iyi şekilde yürüteceğine inanıyorum ”dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi'nin çalışmaları hakkında bilgi veren İl Müftüsü Güven, “Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla ‘Halep'te İnsanlık Ölmesin' yardım kampanyası kapsamında Türkiye'den sınır ötesine dört yıldır yaklaşık 2000 tır yardım gitti. Bunlardan 542 tırı Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubemizden yani Kayseri'den. Bu yardımlarda ilimizde Melikgazi İlçesi her zaman açık ara önde. Bu yardımlar sizlerin özverili ve gayretli çalışmalarınız sayesinde gerçekleşti. Desteklerinizden dolayı Melikgazi İlçe Müftülüğü'nün bütün personele teşekkür ediyorum. Bizler alan elle veren el arasında köprü olduk. Elbirliği ile bundan sonra da sınır ötesine yardımlarımız artarak devam edecek inşallah. Özellikle Türkiye Diyanet Vakfı'nın yeni başlattığı “Yolun İyilik Olsun” yardım kampanyasına güçlü bir destek vermenizi istiyorum” diyerek sözlerini tamamladı.