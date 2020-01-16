İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İl Müftüsü Güven'den Hacılar İlçe Müftüsüne ziyaret

İl Müftüsü Prof.

Dr. Şahin Güven, Hacılar İlçe Müftülüğüne yeni atanan Yusuf Ay'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden İlçe Müftüsü Ay, Hacılar İlçesi ile ilgili projelerini paylaştı.


Yeni görevinde kendisine başarılar dileyen İl Müftüsü Güven, Hacılar İlçesi'nde görev yapacağı süre içerisinde İlçe Müftüsü Yusuf Ay'ın görevini en iyi şekilde yürüteceğine inandığını belirtti.


Ziyarette İl Müftü Yardımcıları Mehmet İzci, Fatma Feyza Güner, Melikgazi İlçe Müftüsü Ahat Taşcı ve Talas İlçe Müftüsü Bünyamin Turgut hazır bulunarak Müftü Ay'a hayırlı olsun dileklerinde bulundular.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.