İl Müftüsü Şahin: "Karantinadan çıkarak virüsü başkalarına bulaştırırlarsa haram işlerler"

Dr. Şahin Güven, karantinaya alınan vatandaşlara uyarılarda bulunarak, "Pozitif vaka olup da kendi evlerinde karantinaya alınan ya da temaslı bulunup da 14 gün boyunca evlerinde bulunması gereken kardeşlerimiz, eğer bu kuralı ihlal ederde dışarıya çıkar, toplumsal ortamlara girer, başkalarına bu virüsü bulaştırırlarsa kul hakkına girmiş olurlar, vebal altındadırlar ve haram işlerler" dedi.

Dr. Şahin Güven, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, vatandaşla el birliği içerisinde mücadele edildiği takdirde korona virüsü yeneceklerini söyledi. Güven, "Pandemi ile mücadele de bir bütün olarak yöneticilerimiz ve bütün halkımız ile el birliği içerisinde mücadele edersek eğer başaracağız. Bu sebeple öylesine bir problemle karşı karşıyayız ki kovid-19 virüsü, zengin fakir, genç yaşlı, küçük büyük, hasta sağlıklı kimseyi dinlemiyor. Herkese bulaşabiliyor. Özellikle de virüsün bulaştığı, pozitif vakalardan haberinin olmayan gençlerimiz ve çocuklarımız süper taşıyıcı. Bundan dolayı da epeyce yayılma gösteriyor. Bu bağlamda öncelikle tavsiyemiz bütün kardeşlerimizin tedbirleri alması. Tedbirler de gayet basit maske, mesafe, hijyen bu üçünü gerçekleştirmememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Karantinayı ihlal ederek başkalarına bu virüsü bulaştırırlarsa kul hakkına girmiş olurlar, vebal altındadırlar ve haram işlerler"

Vatandaşlara uyarılarda bulunan İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, "Bu bağlamda devletimizin yetkili kurum ve kuruluşlarını gerek Sağlık Bakanlığımız gerekse sağlık bakanlığımız bünyesinde kurulan kurulumuz, illerde ise il pandemi kurulumuz ve il hıfzıssıhha kurulları vesilesiyle alınan bütün tedbirlere bütün halkımızın uymasının önemli olduğunu buradan hatırlatmak istiyorum. Bu bağlamda bu şehrin il Müftüsü olarak şunu söylemek durumundayız. Gerekli tedbirleri almadan özellikle kendisi taşıyıcı ise bunu bilerek ya da bilmeyerek bulaştırıyorsa vebal altına girer, kul hakkıdır ve aynı zaman da haramdır. Bunun için özellikle kardeşlerimizden pozitif vaka olup da kendi evlerinde karantinaya alınan ya da temaslı bulunup da 14 gün boyunca evlerinde bulunması gereken kardeşlerimiz eğer bu kuralı ihlal ederde dışarıya çıkar, toplumsal ortamlara girer, başkalarına bu virüsü bulaştırırlarsa kul hakkına girmiş olurlar, vebal altındadırlar ve haram işlerler. Bundan dolayı her kimse temaslı ya da pozitif vaka hiç fark etmez bizim yetkililerimizi, sağlıkçılarımızı evde durmanız gerekiyor, karantina altında durmanız gerekiyor diyorsa evimiz de bile kendimizi tecrit ederek evlatlarımıza, eşimize, anne babamıza ya da ev hanesinden başka birine bulaştırmamak için azami gayret göstermeliyiz. Birlikte hareket edersek ve kurallara uyarsak, bu virüsü hep birlikte yeneceğiz inşallah" şeklinde konuştu.