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İl Sağlık Müdürlüğü Voleybol Takımı Çeyrek Finalde

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen "Cumhuriyet Kupası" Voleybol Turnuvasında İl Sağlık Müdürlüğü Voleybol Takımı çeyrek finale yükseldi.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen "Cumhuriyet Kupası" Voleybol Turnuvasında İl Sağlık Müdürlüğü Voleybol Takımı çeyrek finale yükseldi.


Gruplarını 1. sırada tamamlayan takımların bir üst tura çıkma mücadelesinde D grubu lideri Talas Atatürk Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Voleybol Takımını 3-0 yenen İl Sağlık Müdürlüğü Voleybol Takımı çeyrek finale kalarak adını son 8 takım arasına yazdırdı.


E Grubunu namağlup lider olarak tamamlayan İl Sağlık Müdürlüğü takımının çeyrek finaldeki rakibi ise, C grubu lideri Şehit Üsteğmen Mustafa Şimşek Ortaokulu oldu.

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