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İl Sağlık Müdürlüğü'nde Grip Vakalarında Alınacak Önlemler Masaya Yatırıldı

Kayseri’de artış gösteren influenza, boğaz enfeksiyonları, zatürre, nezle gibi vakalarda alınacak önlem ve tedbirler başta olmak üzere, sağlıkla ilgili tüm konuların görüşüldüğü toplantı akşam saatlerinde İl Sağlık Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi.

Kayseri'de artış gösteren influenza, boğaz enfeksiyonları, zatürre, nezle gibi vakalarda alınacak önlem ve tedbirler başta olmak üzere, sağlıkla ilgili tüm konuların görüşüldüğü toplantı akşam saatlerinde İl Sağlık Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi.


İl Sağlık Müdürü Benli başkanlığında gerçekleşen toplantıya Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Kılıç, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Ceylan, Destek Hizmetleri Başkanı Mesut Akdeniz, Personel Hizmetleri Başkanı Dr. Mustafa Salep, baskan yardımcıları ve başhekimler katıldı.

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