İl Sağlık Müdürlüğü'nde ‘Kanserde erken teşhis' hassasiyeti

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocasinan ilçesinin en ücra köşelerinden alınarak Medine Sağlıklı Hayat Merkezi'ne getirilen kadınlar, burada kanser taramasına tabi tutuldu. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kentin farklı noktalarında açılan Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezlerinde (KETEM) yaptırdığı tarama sayesinde göğüs kanserinde erken teşhis konulan 65 yaşındaki Saliha Ketük, “Kanser taramasında kanser olduğumu öğrendim. Sağlık ocağındaki çalışanların sayesinde erken tespit oldu. Tedavimi gördükten sonra sağlığıma kavuştum. Erken teşhis olduğu için ilaç almadım. Sadece 3 gün ışın tedavisi gördüm. Şimdi çok çok iyiyim. Sağlık ocağındaki işlemlerin hepsi ücretsiz yapılıyor. Vatandaşlarımızda muayene olabilirler. Her şey için teşekkür ederim” dedi.

Hacer Kuşak da, “Fevzi Çakmak Sağlık Merkezine kontrol olmaya gittim. Orada göğüs kanseri olduğum ve kanserin ikinci evre olduğu ortaya çıktı. Tedavimi olduktan sonra sağlığıma kavuştum. Korkulacak hiçbir şey yok. kanser korktuğunuz gibi bir hastalık değil, tedavisi var. Allah herkese acil şifalar versin” diye konuştu.

Programa katılan Kocasinan Kaymakamı Hüseyin Karameşe, “Bugün Sağlık Bakanlığımızın ilan ettiği Meme Kanseri Farkındalık Günüdür. Bundan dolayı Kocasinan'ın çeşitli mahallelerinden belirli yaş aralıklarındaki hanımlarımızı alarak merkezimize getirdik ve burada kontrollerini yapıyoruz. Amacımız erken teşhisi sağlamaktır. Biliyorsunuz ki, kanser ağır bir hastalıktır. Hem kişiye acısı hem de tedavi süreçleri çok ağır ve maddi manevi maliyeti yüksek bir hastalıktır. Bizimde temel amacımız vatandaşlarımızın kansere yakalanmadan erken teşhisi sağlayabilmek, hastalığa yakalanmadan eğer riski varsa onları teşhis ederek bunları ortadan kaldırmaktır. Başlangıç aşamasındaysa da bunların teşhisini yapmaktır. Bu yüzden Sağlık Bakanlığı bütün Türkiye'de bunun programını yaptı. 5 yıl içerisinde bu program tamamlanmış olacak. Bizim ilçemizde de bu program tamamlanmak üzeredir. Kayseri'de de 200 bin kişiye ulaşılmış ve 500 vakada da erken teşhis yakalandı. Bu bizim için çok önemlidir. Bu programında amacı budur” ifadelerini kullandı.

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı İsmail Kılıç da, “Meme kanseri bildiğiniz gibi hanımlarda kanser ölümlerinde 1'inci sırada geliyor. Sağlık Bakanlığımız 2004 yılından beri her sene ekim ayında Meme Kanseri Farkındalık Haftası olarak kutluyor. Burada biz özellikle hanım kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm toplumumuza kanserden korunma, erken teşhis ve tarama tetkiklerinin yaptırılması konusunda bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bizi bu toplantımızda yalnız bırakmayan Kocasinan Kaymakamımız Hüseyin Karameşe'ye ve bize destek veren Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.