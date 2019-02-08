İl Sağlık Müdürlüğünden ‘Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi'

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı'na bağlı Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimi tarafından koordine edilen ‘Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifika Eğitimi' 6-8 Şubat 2019 tarihleri arasında Kayseri Devlet Hastanesi GETAT Merkezi konferans salonunda yapıldı.

Ülkemizin çeşitli illerinden biyosidal ilaçlama faaliyeti yürüten personelin katıldığı eğitimin açılışında konuşan Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Kılıç, biyosidal ürünlerin kullanımının önemine değinerek, “Kullandığınız biyosidal ilaçlar zararlıları öldürürken, yanlış ve bilinçsiz kullanıldığında yan etkileriyle insanlara da zarar verebilmekte. Sağlık Bakanlığımız da bu eğitimleri almayanların biyosidal ilaçlarımızı uygulamasına izin vermemektedir” dedi.

Sivas, Niğde, Konya, Osmaniye, Amasya, Tokat, Aksaray, Elazığ, Bitlis, Tunceli, Mersin, Hatay, İstanbul illerinden 42 kursiyeri kapsayan eğitimde, Tıbbı Teknolog Ülkü Yavaş, Çevre Mühendisi Bahadır Peker, Çevre Mühendisi Mustafa Güç, Biyolog Ahsen Aygun Seçilir ve Uzm. Dr. Mehmet Emin Özdemir tarafından teorik ve pratik bilgiler verildi.

Üç gün süren eğitimin sonunda yapılan sınavda başarılı olan kursiyerler ‘Biyosidal Ürün Uygulayıcı' sertifikası alamaya hak kazandılar.