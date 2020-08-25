İl Sağlık Müdürlüğü'nden dikkat çeken paylaşım

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğrafta, Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan, Kayseri'nin simgesi olan Erciyes Dağı'na photoshop ile maske giydirildi. Yapılan paylaşımda 'Erciyes tedbiri elden bırakmıyor. Ya siz!" mesajına yer verilirken, maske, mesafe ve temizlik konularında da uyarıda bulunuldu.