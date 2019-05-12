İl Sağlık Müdürlüğü'nden Hac Adaylarının Aşılama Saatlerine Ramazan Düzenlemesi

Suudi Arabistan'a Hac ve Umre görevini yapmak için seyahat edecek olan vatandaşların sağlıklarını korumak ve Türkiye'ye dışarıdan bulaşıcı hastalık gelmesini önlemek amacıyla alınan önlemlerden biri olan menenjit aşılama işlemi İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen merkezlerde yapılıyor.

Ramazan ayı öncesi Salı ve Cuma günleri mesai saatleri içerisinde Hayri Güldüoğlu Aile Sağlı Merkezinde verilen menenjit aşılama hizmeti, oruç tutan vatandaşların mağduriyet yaşamaması için her gün iftardan sonra Mustafa Kızıklı Aile Sağlığı Merkezi'nde uygulanmaya başladı.

Konu ile ilgili açıklama yapan İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Hacı Bedir; “Hac ve Umre'ye giden vatandaşlarımıza her yıl İl Sağlık Müdürlüğümüzün çeşitli birimlerinde menenjit aşıları yapılmakta. Geçen yıl 7 bin 600 vatandaşımıza Hac ve Umre için menenjit aşıları yapıldı. Bu aşılama işlemleri Türkiye ve Suudi Arabistan Sağlık Bakanlıklarının iş birliği çerçevesinde gerçekleşmekte. Menenjit solunum yolu ile bulaşan bir hastalık ve Suudi Arabistan'da da dünyanın dört bir yanından gelen insanlar bir araya gelmekte. Bu nedenle çok hızlı yayılarak pandemi haline gelebilmekte. Bu durumun önüne geçmek ve vatandaşlarımızı korumak adına Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü olarak Hac aşılarının üzerinde önemle duruyoruz" dedi.

Hacı Bedir, "Ramazan münasebeti ile de vatandaşlarımız iftardan sonra aşılarını Mustafa Kızıklı Aile Sağlığı Merkezinde yaptırabilirler. Ramazan sonrası da aşılama hizmetimiz, Salı ve Cuma günleri mesai saatleri içerisinde Hayri Güldüoğlu Aile Sağlı Merkezinde verilmeye devam edecek. Bu vesile ile Suudi Arabistan'a giderek kutsal görevlerini yerine getirecek olan vatandaşlarımızın sağlıkla gidip gelmelerini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

İftardan sonra Kızıklı Aile Sağlığı Merkezinde verilen menenjit aşılama hizmetinden yararlanan Hüseyin Yıldırım; “Umreye gitmek için gerekli olan menenjit aşısını yaptırmak üzere iftarımı açtıktan sonra Mustafa Kızıklı Aile Sağlığı Merkezine geldim. Burada aşım uygulandı. Ramazanda bizleri mağdur etmemek için böyle bir düzenlemeye gidilmesi memnuniyet verici. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” dedi.