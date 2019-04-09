İl Sağlık Müdürlüğünden Organ Bağışı İçin Çağrı

8-10 Nisan 2019 tarihlerinde 3 gün sürecek olan Sergi ve organ bağış standının açılışına İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Ceylan, Başkan Yardımcısı Dr. Rabiye Özlem Ulutabanca ve birim çalışanları katıldılar.

Açılışta konuşan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, “Türkiye Organ Nakli Vakfı ve Erciyes Organ Vakfı'nın düzenlemiş olduğu karikatür sergisi ilimizde açıldı. İl Sağlık Müdürlüğü olarak bizde buraya organ bağışı standı açtık.

Organ naklinde ki en önemli konu verici bulmak yani donör bulunmasıdır. Bu konuda da kim bir hayat kurtarırsa alemi kurtarmış gibidir anlayışı ile buradan herkesi organ bağışına davet ediyorum.

Bunun yanında organ bağışı organ nakli merkezi olabilmek için Kayseri'de çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde Kayseri Şehir Hastanesi'nde bu konu ile ilgili müracaatlarımızı yapacağız. Gerekli çalışmalarımızı hazırladık. Ön müracaatımızdan sonra bu senenin içerisinde Kayseri Şehir Hastanesi'nde organ nakli gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz” dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın organ bağış standına gelerek organ bağışı yapmalarını istiyoruz.