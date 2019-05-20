İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli kazada yaralanan 112 personelini ziyaret etti

İl Sağlık Müdürü Doç.

Dr. Ali Ramazan Benli, Erciyes bölgesinde şarampole devrilen 112 ambulansında bulunan ve yaralanan sağlık personelini ziyaret etti.


Sabah saatlerinde Erciyes bölgesinde meydana gelen trafik kazasında 38 TT 112 plakalı ambulans, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada ambulansta bulunan F.K. ve A.T. yaralandı. Yaralı sağlık personeli Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.


Kazayı haber alan Dr. Ali Ramazan Benli, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gelerek yaralı personelle ilgilenerek durumları hakkında bilgi aldı. Doç Dr. Benli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Günün her saati hayatlarını hiçe sayarak görev yapan 112 Acil Ambulans personelimiz hasta nakli sonrası Kayseri' den Develi' ye seyir halindeyken Erciyes bölgesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapmıştır. 2 arkadaşımızın yaralandığı kazada şükürler olsun ki kaybımız olmamıştır. Yaralı personellerimizi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisinde ziyaret ederek, durumları hakkında bilgi alıp geçmiş olsun dileklerimizi ilettik." ifadesinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.