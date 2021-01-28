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İl Sağlık Müdürü Benli, "75 yaş üzeri vatandaşlarımız aşılamaya başlandı"

İl Sağlık Müdürü Doç.

Dr. Ali Ramazan Benli, 75 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanmaya başlandığını açıkladı.


Pandemi ile mücadelede aşılama çalışmalarının büyük bir özveri ile devam ettiğini söyleyen Dr. Ali Ramazan Benli, "Bugünden itibaren 75 yaş üzeri vatandaşlarımız sağlık kuruluşlarında aşılamaya başlanmıştır. MHRS kullanarak veya 182'yi arayarak Aile hekimlerinizden ve hastanelerden randevu oluşturabilirsiniz. Randevu almakta zorlanan yaşlılarımız Aile Hekimlerine başvurmaları halinde kendilerine yardımcı olunacaktır" dedi.


Bilgi almak isteyen isteyen vatandaşların (0352) 220 20 38 numaralı telefonu arayabileceklerini duyuran Benli, "Tedbirlere her zamanki özeni göstermeye devam etmeliyiz" ifadesinde bulundu.

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