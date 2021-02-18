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İl Sağlık Müdürü Benli Aşı Çalışmalarını Yerinde Değerlendirdi

Talas Miraboğlu Aile Sağlığı Merkezini ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Doç.

Dr. Ali Ramazan Benli, merkezde yürütülen Covid-19 aşılama çalışmalarını yerinde değerlendirdi.


Ziyaret sırasında merkezde görevli Aile Hekimi Dr. Ünal Karaca ile görüşen İl Sağlık Müdürü Benli, Covid-19 aşısına olan talep, aşı işlemleri sırasında sahada yaşananlar ve aşılama sonrasındaki geri dönüşler hakkında çeşitli bilgiler aldı. Görüşme sonrası bir açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Benli; “Sağlık sisteminin temel taşı olan aile hekimlerimiz Covid-19 pandemi sürecinde de önemli görevler üstlenmeye devam ediyorlar. İçerisinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte, gerek birinci basamak hizmetlerde, gerekse izolasyondaki Covid-19 hastalarımızın takibinde, bizlere büyük katkıları oldu. Geçtiğimiz günlerde başlatılan aşılama sürecinde de yine ön saflarda yer alıyorlar. Tüm aile hekimlerimiz ve aile sağlığı merkezlerinde görev yapan sağlık personeline süreçte gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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