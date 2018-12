İl Sağlık Müdürü Benli, "Engelli olduktan sonra hayatıma farklı bir yön verdim"

“3 Aralık Dünya Engelliler Günü'' münasebetiyle İl Sağlık Müdürlüğü Kayseri Devlet Hastanesi GETAT Merkezi konferans salonunda bir etkinlik düzenlendi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli önderliğinde, Çalışan Hakları ve Güvenliği İl Koordinatörlüğü Birim Sorumlusu Nihal Bozbıyık'ın gayretleriyle düzenlenen etkinliğe, müdürlüğe bağlı birimlerden ve Anadolu Sakatlar Derneği Genel Merkezi üyeleri ilgi gösterdi.

Etkinliği açılışında konuşan İl Sağlık Müdürü Benli, kendinin de bir engelli olduğunu ve protokol konuşması yapmak yerine programda dinleyici olarak yer almak istediğini belirterek; “Bu farkındalığın yılın 365 günü yayılması gerektiğini düşünüyorum. Sağlıklı bir insanda fiziksel olarak her an kendisinin bir engelli adayı olduğunu bilmeli. Ben 2011 yılında geçirdiğim motosiklet kazası sonrası engelli kaldım. Protezim var. Elhamdülillah şuan ayaktayım ve sizlerle birlikteyim. Engelli olduktan sonra hayatıma farklı bir yön vermek zorunda kaldım. Başımıza gelen her şey Allah'tan biz buna inanıyoruz. Kesinlikle psikolojik konuda kendimizi geri düşürmemeliyiz. Her aşamada yapabileceğimiz birçok iş var. Bunu net ortaya koyduğumuz zaman Allah bize birçok kapı açıyor. Onun için engelli olan arkadaşlarımız engellini beyninde silsin, emin olun çok daha başarılı olacaktır” dedi.

Anadolu Sakatlar Derneği Genel Başkanı Efdal Özkartal ise, yapılan farkındalık organizasyonundan dolayı İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli'ye ve emeği geçen herkese teşekkür ederek“ başarı hikâyelerini dinledik, görseller izledik duygulanmamak elde değil. Allah hakkımızda her şeyin hayırlısı versin” dedi.

Etkinlikte Çalışan Hakları ve Güvenliği İl Koordinatörlüğü Birim Sorumlusu Nihal Bozbıyık ; İl Sağlık Müdürlüğü'nde engellilerin yaşamlarını kolaylaştırıcı hizmetler ve engellilerin başarı hikâyelerinden kesitlerin yer aldığı bir sunum yaptı.

Sonrasında ise sırasıyla müdürlük kalite biriminden Ayşe Saygın, Devlet Hastanesi izin işlerinden Sacit Polat, Şehir Hastanesi disiplin biriminden Murat Durucan, Devlet Hastanesinden sosyal hizmet uzmanı Sami Yıldırım duygu ve düşüncelerini katılımcılarla paylaştı.