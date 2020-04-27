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İl Sağlık Müdürü Benli filyasyon ekibini ziyaret etti

İl Sağlık Müdürü Doç.

Dr. Ali Ramazan Benli, korona virüs nedeniyle yoğun çalışma içerisinde olan filyasyon ekibini ziyaret etti.


Korona virüs salgını sonrasında yoğun çaba sarf eden sağlık ekibi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren ekiplerden biri olan filyasyon ekibini gece yarısı ziyaret eden ve çalışmalarla ilgili olarak bilgi alan Dr. Ali Ramazan Benli, "Bugünde filyasyon vizitini tamamladık. Testi pozitif çıkan biri tespit edildiğinde onun son 10 gündür irtibatta olduğu herkes çıkartılıyor ve yoğunlaşma tespit edilirse oraya müdahale ediliyor. Yaklaşık 40 gündür her akşam bu çalışma devam ediyor. Emekler boşa gitmez" dedi.

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