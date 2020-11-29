İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İl Sağlık Müdürü Benli, “Hastane Yükümüz Giderek Artıyor”

İl Sağlık Müdürü Doç.

Dr. Ali Ramazan Benli, hareketlilik azalmadıkça koronavirüsün önüne geçilemeyeceğinin altını çizerek, “Hastane yükümüz giderek artıyor” uyarısında bulundu.


Dr. Ali Ramazan Benli, vatandaşları işleri olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı. Toplu alanlardan uzak durulması gerektiğinin altını çizen Dr. Benli, “Hastane yükümüz giderek artıyor. Lütfen işimiz olmadıkça dışarı çıkmayalım. Hareketliliği azaltmadıkça artışın önüne geçemeyiz. Ev ziyaretlerini yapmayacağız. Toplu alanlardan uzak duracağız. Kapalı ortamlarda bulaş riskinin yüksek olduğunu unutmayalım. Pandemi bilincini toplum olarak edinmeliyiz” ifadesinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.