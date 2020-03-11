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İl Sağlık Müdürü Benli, "Kayseri'de tespit edilmiş bir vaka yok"

Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç.

Dr. Ali Ramazan Benli, KOVİD-19 (coronavirüs) ile ilgili olarak "Kayseri'de henüz tespit edilmiş bir vaka yoktur" açıklamasını yaptı.


Dr. Ali Ramazan Benli, Kayseri'de coronavirüs var gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldığını ifade ettiği açıklamasında, "Bu görüntü ile Kayseride coronavirus var algısı oluşturmaya çalışılması üzerine şunları söylemek istiyorum. Havaalanında yurtdışından gelen hastalarımız ön hekimlerimizin muayenesinden geçirilmektedir. Riskli olacağı düşünülenler yine mahallinde Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanları tarafından değerlendirilip muayene edilmektedir. Şüpheli vaka olarak belirlenenler 112 ambulansımız ile referans hastanemize korunmalı bir şekilde taşınmaktadır. Sonuçları da bakanlığımız paylaşmaktadır.


Bu görüntü geçen hafta çekilmiştir. Kayseri'de henüz tespit edilmiş vaka yoktur." dedi.

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