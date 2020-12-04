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İl Sağlık Müdürü Benli, Özel Hastane Yöneticileri ile Pandemi Sürecini Değerlendirdi

İl Sağlık Müdürü Doç.

Dr. Ali Ramazan Benli, Kayseri'de hizmet veren özel hastane yöneticileri ile online video konferans yöntemiyle görüştü. 3 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşen görüşmede Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri de hazır bulundular.


Salgının Kayseri'deki genel seyri, tedavi protokolleri ve hasta oranlarının ele alındığı görüşmede, özel hastanelerin pandemi sürecinde daha etkin nasıl rol alabilecekleri konusunda fikir alışverişlerinde bulunuldu. Toplantıda, Kayseri'de hastaneye başvuru sayısında bir yoğunluk yaşandığını söyleyen İl Sağlık Müdürü Benli; “Vaka sayılarımız endişe verici seviyelere çıkmasa da hastaneye yapılan başvurularda bir yoğunluk söz konusu. Biz kamu hastanelerimizde planlamamızı yaparak önlemlerimizi aldık ve konuyu özel hastanelerimizle istişare etmek üzere bu görüşmeyi düzenlendik. Öncelikle pandemi açısından genel bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Son günlerde sağlık personelimizde pozitif vakalara daha sık rastlamaya başladık, bu durum bizi üzüyor. Ama şükürler olsun ki hastalığı ağır geçiren bir sağlık çalışanımız yok. Bu da bizi sevindiren bir durum. İlimizdeki vaka sayıları ise alınan tedbirler sayesinde endişe verici seviyelere ulaşmadı ama ufak bir gevşemede kontrol edilemeyecek bir hal alabilir. İnşallah öyle bir durum yaşamayız. Bu görmek istemediğimiz bir tablo. Bu yüzden mümkün olduğu kadar hastalığı filyasyon çalışmaları ile sahada basmaya çalışıyoruz. Aralıksız yürüttüğümüz filyasyon çalışmalarımızla sahadan daha çok numune alarak vakaları hastaneye gelmeden yakalamayı arzu ediyoruz. Başından beri söylediğim gibi bu pandemi toplumsal bir olay ve bu salgınla baş etmek için halk sağlığı ve koruyucu hekimlik gözüyle bakmamız daha doğru olacaktır” ifadelerini kullanarak katılımcılara teşekkür etti.


Zor bir süreçten geçildiğine değinen özel hastane yöneticileri ise, her zaman olduğu gibi pandemi sürecinde de işbirliği, diyalog ve özveri ile çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ettiler.

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