İl Sağlık Müdürü Benli ve İl Tarım ve Orman Müdürü Şahin'den Maske Denetimi

Dr. Ali Ramazan Benli ile İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Osman Kavuncu Bulvarı ve Eski Sanayi bölgesinde maske denetimi yaptı.

Denetimler sırasında kısa süre önce koronavirüs olduğunu ve hastalığı yendiğini açıklayan bir vatandaş, “Hastalanmadan önce maske mesafe kurallarına pek dikkat etmeden yaşıyordum. Maskeyi yarım takıyordum. Ama hastalıktan sonra işin ciddiyetini yaşayarak anladım. Çok ağır bir süreçten geçtim. Bu işin şakası yok. Buradan herkese maske, mesafe ve temizlik kurallara uymalarını için sesleniyorum. İnsan hastalandıktan sonra sağlığının kıymetini anlıyor” dedi.

Virüsü uzakta tutmanın tek yolunun maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak olduğuna vurgu yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Şahin; “Denetimlerde gördüğümüz kadarı ile insanların büyük bir çoğunluğu maske ve mesafe kurallarına uyuyorlar. Uymayanlar konusunda da gerekli yasal işlemlerin yapılmasını sağladık. Kayseri'de yaşayan tüm hemşerilerimize, virüsün kimseye uzak olmadığını ve kurullara uymalarının hayatı önem taşıdığını özellikle belirtmek istiyoruz. İnşallah tez zamanda bu zor günleri anlatacağız” şeklinde konuştu.

Salgın sürecinde hayatın bir parçası olan maske, mesafe ve temizlik kurallarının alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini ifade İl Sağlık Müdürü Benli; "Bu sürecinin başarılı bir şekilde yürütmemin en temel kuralı maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmekle mümkündür. Sabah saatlerinde Tarım İl Müdürümüz Sayın Mustafa Şahin ve kolluk kuvvetlerimizle birlikte iş yerleri ile cadde ve sokaklarda denetimlerde bulunduk. Kurallara uyan vatandaşlarımızı hassasiyetlerinden dolayı tebrik ederken uymayanlara da gerekli uyarılarımızı yaptık. Valiliğimizin koordinasyonunda bundan sonrada denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecektir" ifadelerini kullandı.