İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Benli, "Bu virüs bize birçok ezberimizi bozdurdu"

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Cihannüma Derneği Kayseri Şubesi'nin online olarak düzenlediği Şehir Sohbetleri Programında yaptığı konuşmasında, koronavirüs ile ilgili olarak, "Bu virüs bize birçok ezberimizi bozdurdu" dedi.

Cihannüma Derneği Kayseri Şubesi'nin düzenlediği programa katılan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Covid-19 ile ilgili yapılan çalışmalar ve mücadeleler ile aşı çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

İl Sağlık Müdürü Benli, “Bir bulaşıcı hastalığın sınırlandırılmasında aşılanma en önemli mekanizmadır. İlacını ya da tedavisini bulursunuz. Bu diğer bir yoldur ama bu şekilde herkes hastalığı geçirir. Bundan da en az insanların yüzde 60'ının geçirmesi gerekir. Üçüncü bir yolda araları açmaktır. Bu da tecrit etmektir. Toplumsal tecriti yapamayacağınıza göre bunu sadece salgını yavaşlatma şeklinde kullanıyoruz. Düşünün ki bir orman yangını var. Her tarafta bir yangın var ve küçük küçük yangınlar. Bu küçük alevleri zaman zaman yanarken görüyoruz, zaman zaman da tüttüğünü görüyoruz. Filyasyonla gidip onun etrafını çevirebiliyoruz. Etrafında alev devam etmesin diye etrafını çeviriyoruz ve sönmesini bekliyoruz. Diğer taraftan bu orman yangınını söndürmenin bir yolu ise ormana su serpmektir. Piyasada isimleri geçen farklı farklı aşılar var. Hangi aşı olursa olsun, hangi teknikle olursa olsun ateşe biri su sıkmak, diğeri köpük sıkmak. Dolayısıyla ‘su sıkarsam şöyle söndürür', ‘köpük sıkarsam şöyle yapar' hangisiyle yaparsanız yapın burada önemli olan yangını söndürmektir. Birinci aşamada ki yaklaşımımız bu şekilde olmalıdır. Bunlar çok kafanızı karıştırmamalıdır. Bu virüs bize birçok ezberimizi bozdurdu. Virüsün tespit edildiği andan itibaren virüsün genetiğini dizdirmemiz 3-4 ayımızı aldı. İlk genetik dizilimi de Erciyes Üniversitesi yapmıştı. Şimdi virüsle ilgili bugüne kadar bilmiş olduğumuz ilk zamanlardaki yapmış olduğumuz tedaviler komple değişti. Biliyorsunuz stokin fırtınası diye bir şey çıktı. Bir nevi vücutta yapılan ihtilaldi. İhtilal yapmaya başlayınca vücut çöküyor. Virüste birçok ezber bozulduğu gibi aşılamada da antikor düzeyine bakarak aşılamaya yaklaşılmıyor. Çünkü bu virüste antikor düzeyine bakıldığın da geçiren kişilerin birkaç ay içerisinde antikor seviyelerinin ölçülemeyecek şekilde düştüğü gözlendi. Diğer taraftan aynen çocuk felci virüsünde olduğu gibi hastalığı geçirme oranına bakılıp, hastalığı geçirme şiddetine göre aşının etkinliği değerlendirildi. Ona göre etkinlikleri ve oranları farklı farklı oldu” ifadelerini kullandı.

Çin aşısını vurulanların korona virüsü ağır atlatmadığını dile getiren Benli, “Aldığımız son verilere göre şöyle bir durum var. Özellikle Çin aşısı üzerinde yapılan bu spekülasyonda etkinliği yüzde 52 falan deniliyor ama geçirenlerin içerisinde ağır geçiren hiç kimse olmadı. Yani, aşı yapıldıktan sonra eğer korona virüs enfeksiyonu geçirmişse, bunu ağır geçiren kimse olmadı. Eğer virüs hafıza hücresine tanıtılmışsa virüs vücuda girdiği zaman hemen hücre onu tanıyıp hızlı bir şekilde askerlerini artırıp savaşa başlayabiliyor. Şu bir gerçek; bu virüs çok ciddi can kayıplarına neden oldu. Önümüzde hafife alınacak bir durum yok. Dolayısıyla bu pandemiyi ne kadar iyi yönetirseniz yönetin pandemiden çıkış yolunu da bir şekilde görmeniz gerekiyor. Bu çıkış yolu da başlayan aşılamadır.” şeklinde konuştu.