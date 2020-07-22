İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Benli, "Daha özverili çalışmamız gerekli"

Dr. Ali Ramazan Benli, Kayseri'deki özel hastane yetkilileri ile yaptığı toplantıda, "Pandemi sürecinde gelinen noktada daha özverili çalışmamız gerekmektedir” dedi.

İs Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, özel hastane yetkilileri ile video konferans yöntemiyle toplantı yaptı. Yapılan toplantıda Kayseri'de koordinasyonun öneminin altını çizen Doç. Dr. Benli, “Birlikte hareket etmeye devam ederek Pandemi sürecinde gelinen noktada daha özverili çalışmamız gerekmektedir” diye konuştu.

Kayseri'de hizmet veren özel hastanelerin pandemi sürecindeki mevcut durumları ve vaka durumlarının masaya yatırıldığı toplantı, kamu-üniversite ve özel hastanelerin birlikte çalışması vurgusu ile sona erdi.