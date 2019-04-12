İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Benli, "Mükemmel değiliz ama iyiyiz, çok daha iyi olacağız"

Dr. Ali Ramazan Benli, Kayseri'de yapılan sağlık yatırımları ve çalışmalarını değerlendirerek, "Mükemmel değiliz ama iyiyiz, daha iyi olacağız" diyerek, daha önceki dönemlere göre Kayseri'nin hasta sayısında 5 bin civarında artış olduğunu ve şehre daha güzel hizmetler yapacaklarını söyledi.

24 Kasım 2017 tarihinde Kayseri'de göreve başladığını ve bu dönemde sağlıkta yeni bir yapılanma gerçekleştiğini hatırlatan Dr. Ali Ramazan Benli, "Bu yapılanmanın neticesinde nüfusa göre başkanlıklar oluşturuldu. Hızlı bir şekilde Kayseri'de yapılanmayı tamamladıktan sonra önümüzde Kayseri Şehir Hastanesi'nin yapılanma süreci vardı. Bu yapılanma gerçekleştirildi. Taşınma konusunda Türkiye'de ilk defa uygulanan kademeli taşıma sistemi ile taşındık. Sıkıntıları halkımıza en az hissettirecek şekilde taşınma planını uyguladık" dedi.

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı şeklinde bir yapılanma gerçekleştiğini anlatan İl Sağlık Müdürü Benli, "Destek Hizmetleri Başkanlığında kendi projelerimizi yapacak özellikte Yatırım Birimi, Takip Birimi, Proje Etüt Birimi gibi farklı gruplar kurduk. Diğer taraftan da Tamir Tadilat Ekibi kurduk. Türkiye'de olmayan Tamirhanemiz var. Diğer İllerin Sağlık Müdürlüğü Tamirhanelerinde genelde tespit yapılıyor ama biz hem arızaları tespit ediyor şayet kendi imkanlarımızla onarma durumu var ise de onarıyoruz. Ayrıca Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye'deki tüm ambulansların envanterini çıkararak Heke ayrılan ambulansların Kayseri'de toplanması ve kullanılır durumda olan parçaların kurulan Hek Markette yeniden değerlendirilmesi üzerinde çalışmalarımız devam ediyor.

İlçelere baktığımız zaman öncelikli olarak personel yapılanması çok farklı bir noktadaydı. Biz ilçelerden merkeze geçici görevle alınan personelin geçici görevlerini iptal edip ilçelere dönmelerini sağladık. Gelen personelin de ilçelere, ilçelerden de puanlama usulüyle merkeze, merkezde de Şehir Hastanesi'ne olacak şekilde bir yapılanma ile personel hareketliliğini kontrol altına almış olduk.

Aynı zamanda Hava Üssü Kayseri'de ama yardıma gidecek olan kargo uçakları buradan Ankara'ya, oradan da yurt dışına gidiyorlardı. Önümüzdeki ay UMKE'nin deposu burada olacak ve yardımlarında Kayseri'den direk uçuşlarla yapılması konusunda bir çalışma yürütüyoruz" dedi.

“Kayseri 2. Basamak Devlet Hastanesi'ne Kavuştu”

"Kayseri Devlet Hastanesinin açılması ile de Kayseri ikinci basamak bir hastaneye kavuşmuş oldu" diyen İl Sağlık Müdürü Benli, "Daha öncesinde Kayseri'de ikinci basamak bir hastane yoktu. Şu anda Kayseri Devlet Hastanemiz günlük 5 bin civarında hastaya hizmet vermekte. Yani ayakta uzmanların bulunduğu, İldem Semt Polikliniği'nin, Emel Mehmet Tarman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin, GETAT Merkezi'nin, AMATEM'lerimizin, TRSM'lerimizin bünyesinde olduğu bir hastane şeklinde.

“Şehir Hastanesinde Polikliniklerde Yüzde 86 Memnuniyet Oranı Var"

“Şehir Hastanesi başlı başına çok sofistike bir yapı. Kurgusu, çalışması, farklı bir yönetim ve uygulama şekli ile halkımızın hizmetinde" ifadesinde bulunarak şunları söyledi: "Hizmetin ve yapının kalitesinde belirli bir seviyenin üzerine çıkmış olduk. Bizim Şehir Hastanesi'nde memnuniyet oranımız polikliniklerde yüzde 86, yatan hasta kısmında ise yüzde 94 oranında. Biz bu oranı yatan hasta kısmında yüzde 95'in üzerine, polikliniklerde yüzde 90'ın üzerine çıkarmak istiyoruz. Hayali yüzde 98'leri konuşmak yerine kademe kademe ilerliyoruz”

“Kayseri'nin Hasta Sayısı 5 Bin Civarında Arttı”

Kayseri'nin sağlıkta bölge üssü olduğunun altını çizen Dr. Ali Ramazan Benli, "Eğitim ve Araştırma Hastanesi dönemine göre Kayseri'ye gelen hasta sayısı 5 bin civarında arttı. Bu artış Kamu Hastaneleri, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ve özel hastanelerimizin hepsinde yaşandı. Bu hem Kayseri'nin merkezi yerde olmasından hem de verilen hizmet ve kalitenin etkisinden.

Sağlıkta başarının temeli 4 unsurdan geçer. Birincisi insan kaynağı yani iyi hekim ve iyi sağlık personeli. İkincisi mekan, hekim var mekan da olacak. Üçüncüsü cihaz, Atalar “Alet İşler El Övünür” demiş. Sağlıkta artık son model teknolojik cihazları kullanmamız gerekir. Dördüncüsü, bana göre en önemlisi motivasyon. İşte şu anda biz bu motivasyonu sağlamaya çalışıyoruz. Hekimimiz var, mekanımız var, cihazımız var motive olmak kalıyor. İnşallah Kayseri'de daha güzel hizmetler yapacağız. Mükemmel değiliz ama iyiyiz, çok daha iyi olacağız" dedi.