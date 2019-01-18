İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Benli Özverili Çalışmalarından Dolayı 112 Ekiplerine Teşekkür Etti

Son günlerde Kayseri'de etkisini gösteren olumsuz hava şartlarında 112 Komuta Kontrol Merkezine bağlı ekipler sağlık hizmetlerini aralıksız sürdürerek ulaşılmadık nokta bırakmadı.

Zorlu geçen haftanın ardından 112 Komuta Kontrol Merkezini ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, ekiplere son günlerde ilimizde etkili olan zorlu hava şartlarında gösterdikleri yoğun çaba ve özveriden dolayı teşekkür etti.

Ziyarette konuşan Benli, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlı Hizmetleri Başkanlığı 112 Ambulans Servisi Başhekimliği olarak, yoğun bir tempoda çalıştıklarını belirterek “Yaklaşık 615 personelimizin çalıştığı bu birimde görevli 250 kadar personelimiz vardı. Toplamda 4 paletli ambulansımız ile kötü hava şartlarının olduğu karlı yollara çıkış yapıldı. Sarız, Yahyalı, Hacılar ve Pınarbaşı'nda konuşlanan paletli ambulanslarımız bölgedeki hastalara ulaşmak için yoğun gayret sarf etti. Ek olarak kurulan ekiplerimiz de içerideki hasta taşımalarımıza yardım etti. Sağlık ekiplerimiz toplamda 473 vakaya ulaşılarak hastanemize taşıdı. Bu gayretli ve özverili çalışmalarından dolayı öncelikle Sağlık Hizmetleri Başkanımız Dr. Ahmet Ceylan'a ve Ambulans Servisi Başhekimimiz Dr. Figen Gürbeden'e teşekkürlerimi sunuyorum.

Ayrıca çalışmalarımız esnasında Büyükşehir Belediyesi, Karayolları, Jandarma, İlçe Belediye ekipleri ile birlikte çalıştık. Bu sinerjiyi görmekte ilimiz adına gurur verici. Hep birlikte sıkıntıda olan vatandaşlarımıza ulaşarak yolun açılmasından hastaneye ulaşılmasına kadar tüm kademelerde hep birlikte çalışıldı. Sarız da dün yolda kalan 150 kişilik ekibe karayollarımız ulaştı ama onların beslenme ihtiyaçları 112 ekiplerimiz tarafından iletildi. Sadece hasta taşımada değil diğer işlerde de birlikte çalışarak bu durumdan çıkmış olduk.” dedi.