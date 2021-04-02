İl Sağlık Müdürünün koltuğuna oturan otizmli Eren Aksoy, TMM'ye dikkat çekti

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'nde koltuğunu otizmli Eren Aksoy'a devretti. İl Sağlık Müdürlüğü koltuğuna oturan Aksoy, vatandaşların korona virüs tedbirleri kapsamında temizlik, maske ve mesafeye dikkat etmelerini istedi.

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'nde İstiklal Özel Eğitim Merkezi Müdürü Osman Morsümbül, Özel Eğitim Öğretmeni Cezmi Eşelioğlu ve otizm hastası 17 yaşındaki Eren Aksoy'u kabul etti. Ziyarette Benli'nin koltuğuna oturan Eren Aksoy, vatandaşların korona virüs tedbirleri kapsamında temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymasını istedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Benli, "Otizm tedavisinde erken teşhis ve tedavi büyük önem taşır. Tedavinin amacı otizmli bireyin sosyal ve bireysel yeteneklerini geliştirmektir. Bu amaçla davranışsal eğitim ve özel terapiler uygulanır. Uygulanacak tedavinin aileye uygun olması da önemlidir. Erken tanı ve uygun rehabilitasyon programı bu vakaların hayata kazandırılmasında büyük rol oynamaktadır. Eren kardeşime Osman Morsümbül müdürüme Cezmi Eşelioğlu hocamıza bugün kurumumuza gerçekleştirdikleri ziyaretten dolayı şahsım adına teşekkür ediyor, otizmle olan mücadelemize aralık vermeden devam ettiğimizi ifade etmek istiyorum” dedi.

Okul Müdürü Osman Morsümbül ise, "Bu zor süreçte pandemiyle olan mücadelenizin yanında sağlık hizmetlerini hiç aksatmadan devam ettirdiğiniz için başta siz olmak üzere tüm ekibinize teşekkür ediyorum” dedi.

İl Sağlık Müdürü Benli ziyaret sonrası otizmli Eren Aksoy'a oyuncak araba hediye ederken, Özel Eğitim Öğretmeni Cezmi Eşelioğlu ise kendi yazmış olduğu kitabını Benli'ye takdim etti.