İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı Vali Günaydın Başkanlığında Yapıldı

Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu merkez ilçelerinde oynanacak olan profesyonel ve amatör tüm spor müsabakalarında alınacak tedbirlerin ayrıntılı olarak görüşülerek karara bağlandığı İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı Vali Şehmus Günaydın başkanlığında yapıldı.


Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Günaydın, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile profesyonel liglerde mücadele eden kulüplerimizin temsilcileri katıldı. Toplantıda 14 Ocak 2020 Salı günü Hes Kablo Kayserispor- Fenerbahçe arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası maçında alınacak tedbirler ile ilgili değerlendirilmelerde bulunuldu. Spor müsabakalarının, sporun ruhuna yaraşır bir şekilde tamamlanması için ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızın koordinasyon içerisinde görevlerini titizlikle yerine getirdiklerini ifade eden Vali Günaydın, “Profesyonel ve amatör tüm spor müsabakalarında mücadele eden takımlarımıza başarılar diliyorum.” diye konuştu.


İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, yapılan sunumun ardından gündeminde bulunan maddelerin görüşülüp karara bağlanmasıyla sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.