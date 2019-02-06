İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kan bağışında bulundu

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanları, Türk Kızılayı'na kök hücre ve kan bağışında bulundu.

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Türk Kızılayı tarafından yapılan etkinlik sabah saatlerinde başladı ve mesai saati bitimine kadar sürdü. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerinin ilgi gösterdiği kan ve kök hücre bağışına İl Müdürü Mustafa Şahin de katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, kan bağışının önemine vurgu yaparak kök hücre bağışı ile ilgili bilinci Türkiye'de canlandırılması gerektiğini belirtti.