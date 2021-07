İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden bayram denetimi

Şekerlemecilerde, tatlıcılarda ve kasaplarda gerçekleştirilen denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihlerine bakılırken, ürünlerin bozulup bozulmadığı da kontrol edildi. Denetimde basın mensuplarına konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, “Yılda bir kere ortaya çıkmış bir kıyma makinesi ile çekilecek etlerde birçok problem ortaya çıkabilecektir“ dedi.

Bayrama bir gün kalmasıyla denetimlerini sıkılaştırdıklarını ve merkezde bulunan 3 ilçede toplam 20 ekip ile denetimlerini sürdürdüklerini söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, “Bugün Kayserimizin merkezindeki Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerimizde ekip arkadaşlarımız ile beraber bayram öncesi denetimlerimizi yapıyoruz. Şu anda ağırlıklı olarak, şekerleme işletmeleri ve tatlı imalathanelerinde denetiler yapılıyor. Bununla beraberde et ve et ürünlerinde de denetimlerimiz devam ediyor. Kocasinan, Melikgazi ve Talas ilçelerimizde toplamda 20 ekibimiz sahada çalışıyorlar. Tüm ilçelerimizde ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Yapmış olduğumuz denetimlerde şu ana kadar herhangi bir problem ile karşılaşmadık. Kovid-19 ile alakalı olarak da asgari şekilde hijyen kurallarına da uyulduğunu görüyoruz. Biz özellikle Kurban Bayramında vatandaşlarımızın kurban etlerini, et ve et ürünlerini işleyen tesislerde, ruhsatı olan yerlerde işlemelerini istiyoruz. Çünkü diğer türlü baktığımızda yılda bir kere ortaya çıkmış bir kıyma makinesi ile çekilecek etlerde birçok problem ortaya çıkabilecektir. Bunun öngörüsünü şimdiden yapmış olalım. Vatandaşlarımız ruhsatlı bilinen yerlerde ve çalışmasını devam ettiren işletmelerde kurban etlerini işlesinler. Kurban kesim esnasında sahada 40'a yakın veteriner hekim arkadaşlarımız görev yapacak. Resmi kesim yapılan alanların tamamında kesim sonrası et kontrolleri yapılacak. Burada da oluşabilecek bir olumsuzlukta sahalar bizim resmi kesim yerlerimi olduğu için buralarda tazminatını ödeyerek imha etmek gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Geçen sene 40'a yakın benzer bir durum olmuştu. Havalar çok sıcak vatandaşlar etlerini hızlı bir şekilde soğutmaya almaları lazım” dedi.

Vatandaşların etlerini bilindik ve sürekli işleyen işyerlerinde işlemden geçirmelerinin daha sağlıklı olduğunu dile getiren Şahin, “Hem biz hem de belediye ekipleri denetimlerimizi yapacağız. Aslında buradaki denetimi vatandaşın kendisinin yapmış olduğu denetimdir. Yani 1 yıl boyunca hiç çalışmamış bir işletmenin ortaya çıkarmış olduğu kıyma makinasından çekeceğiniz etleri kabul etmenizde çokta iyi bir durum değil. Bu konuyla alakalıda 5996 sayılı kanun kapsamında hem de belediyeye ait ilgili mevzuat çerçevesinde cezai işlemleri uygulanacaktır. Ancak bunu bizim vatandaşımızın kendisini halledeceği bir durum. Biz bu işleri yaptırmazsak, onlarda bu piyasaya çıkamayacaklardır. Etimizi zaten kesilir kesilmez kıyma makinesinde işlediğiniz zaman çokta yenilecek bir hal almaz. Tamamen ezilir, çiğnenir. Bu anlamda da vatandaşlarımızı almış oldukları bütün ürünlerdeki son kullanma tarihlerine dikkat etmeleri, özellikle havanın sıcak olmasından dolayı sucuk yaptıklarında korunması biraz zor o konuda da tedbir almalarını bir kez daha önemle duyurmak istiyoruz. Bayramın huzurlu bir ortamda geçmesini temenni ediyorum. Bu görmüş olduğumuz keyifli alışveriş havaları önümüzdeki süreçte de daha da iyi olacaktır. Pandemiyi de aşılamanın artması ile beraber atlatmaya çalışıyoruz. Böyle olunca normalleşeceğiz. Normalleştiğimizde de sektörler hareketlenecek. Ben bayramın hem Kayserimize hem de ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Kazasız ve belasız bir Kurban Bayramını atlatacağız inşallah” diye konuştu.