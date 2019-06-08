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İlaç içerek kendini eve kilitleyen kadın kurtarıldı

Kayseri’de ilaç içerek intihar girişiminde bulunan kadın, daha sonra kendini eve kilitledi.

Kayseri'de ilaç içerek intihar girişiminde bulunan kadın, daha sonra kendini eve kilitledi. Ekipler tarafından ikna edilen kadın, tedavi için hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre Mimarsinan Şirintepe mahallesi Kübra Sokak üzerinde bulunan ikametinde bir kadın, iddiaya göre ilaç içerek kendini eve kilitledi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, bir yandan kadını ikna etmeye çalışırken diğer yandan balkondan eve girmeye çalıştı. Bir süre devam eden ikna çabaları, kadının kapıyı açmasıyla son buldu. Ekipler tarafından evden çıkartılan kadın, tedavi için ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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