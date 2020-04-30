İldem Fatih Mahallesi asfaltına kavuştu

İlçenin birçok yerinde alt yapı ve üst yapı çalışmaları devam ediyor.

Çalışma yapılan yolda inceleme yaparak yetkililerden bilgi alan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "İlçemizin şu an en önemli ihtiyaçlarından biri olan yol çalışmalarına ağırlık vermiş durumdayız. Vatandaşlarımızın bu konudaki taleplerini de dikkate alarak ihtiyaç duyulan noktalarda yol yapım, asfaltlama, bakım ve onarım çalışmaları yapıyoruz. KAY-KOP Bölgesi İldem Fatih Mahallemizde 2 kilometre kaldırım çalışması yaptık. Yaklaşık 1 kilometreye yakın bölgede asfalt devam ediyor. 7 ayrı bölgede asfalt, kaldırım ve hafriyat temizliği çalışmalarımız devam ediyor. Melikgazi Belediyesi olarak durmadan hijyen kurallarına dikkat ederek işlerimizi yapıyoruz. Havalar ısınıyor. İnşallah havaların ısınmasıyla da virüs salgını azalacak. Rabbim kısa zamanda bizleri bu virüsten kurtarsın inşallah. İlçe sınırlarımız içerisindeki mahallelerimizin eksikliklerini tamamlamaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Palancıoğlu, belirlenen plan ve program kapsamında, merkez ve kırsal ayırımı yapmadan her mahallede gereken hizmet ve çalışmaları yapacaklarını sözlerine ekledi.