İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İldem Park Alışveriş Merkezi'nde Binlerce Aile Sporla Buluşuyor

Alışveriş ve Eğlence Merkezi İldem Park AVM ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ.

nin iş birliğiyle gerçekleşen “Sağlık İçin Hareket Et” etkinliğinde 7'den 70'e herkes sporla buluştu.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ. tarafından İldem Park AVM'de düzenlenen, birbirinden farklı onlarca spor parkuru ve eğlence alanının kurulduğu etkinlikte, spor severler eğitimciler eşliğinde eğlence dolu; Spinning gösterisi, Aerobik Danslar, Zumba Dans, Drumstick Çubukları ile Dans, Therabant İle Kas Hareketleri, Vücut Yağ Ölçümü gibi faaliyetler ve düzenlenen yarışmalarla heyecanlı ve eğlenceli saatler yaşadı.


İldem Park AVM ziyaretçileri, gerçekleştirilen “Sağlık İçin Hareket Et” etkinliğinde eğlenceli sportif faaliyetler yapabildikleri ve aileleri ile birlikte verimli zaman geçirebildikleri için memnuniyetlerini dile getirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.