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İldem Park Alışveriş Merkezi'nde Vitamin Şenliği

Alışveriş ve Eğlence Merkezi İldem Park AVM, Özel Odak Okulu ve Acıbadem Hastanesi işbirliğiyle gerçekleşen ‘Vitamin Şenliği’ etkinliğinde, çocuklar sağlıklı besinleri eğlenceli aktivitelerle öğrenme fırsatı buldu.

Alışveriş ve Eğlence Merkezi İldem Park AVM, Özel Odak Okulu ve Acıbadem Hastanesi işbirliğiyle gerçekleşen ‘Vitamin Şenliği' etkinliğinde, çocuklar sağlıklı besinleri eğlenceli aktivitelerle öğrenme fırsatı buldu.


Özel Odak Okulu ve Acıbadem Hastanesi tarafından 13 Aralık 2018 tarihinde İldem Park AVM'de düzenlenen etkinlikte Acıbadem Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Serap Ceran Çağrıl, vitaminlerin ve sağlıklı besinlerin önemini; şiir, şarkı ve ront gösterisi eşliğinde anlatarak , çocuklara eğlenceli saatler yaşattı.


Etkinliklere katılım oldukça yoğun gerçekleşirken, ziyaretçiler beğenilerini ilettiler.

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