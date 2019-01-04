İldem Park AVM'de isim değişikliği

Kayseri'de bulunan İldem Park Alışveriş Merkezi isim değişikliğine gitti. Söz konusu AVM bundan böyle KAYSERmall Outlet adıyla hizmet verecek.

Kayseri İldem bölgesinde hizmet veren İldem Park Alışveriş Merkezi adını değiştirdi. AVM, yönetim şirketi GLA Gayrimenkul Yönetim Kiralama ve Danışmanlık AŞ'den yapılan duyuruya göre, bundan sonra KAYSERmall Outlet adıyla hizmet verecek. Açıklamada yeni ismin Kayseri isminin kökenini oluşturan, şan ve soyluluk ünvanı anlamına gelen ‘KAYSER' kelimesinin İslam ülkelerinde kullanılan biçiminden ilham alınarak belirlendiği açıklandı.

GLA tarafından yönetim ve kiralaması yapılacak olan söz konusu AVM'nin, güncellenen mağaza karması, temel hizmetler, etkinlik ve organizasyonlar ile fark oluşturma amacıyla faaliyet göstereceği bildirildi.