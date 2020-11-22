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İlhan Depe 1-2 hafta daha yok

Hes Kablo Kayserispor’un başarılı oyuncusu İlhan Depe sakatlığı nedeniyle 1-2 hafta daha formasından uzak kalacak.

Hes Kablo Kayserispor'un başarılı oyuncusu İlhan Depe sakatlığı nedeniyle 1-2 hafta daha formasından uzak kalacak.


Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor ligin 9.haftasında Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı öncesi eksikler can sıkıyor. Sezon başında takıma katılan ancak sakatlıklar nedeniyle fazla forma şansı bulamayan İlhan Depe oldukça üzgün. Sol ayak iç yan bağlarından yırtık tespit edilen İlhan Depe'nin tedavisi devam ediyor. Depe, Galatasaray ve Fatih Karagümrük maçlarında forma giyemeyecek. İlhan Depe, son olarak kupada oynanan Yomraspor maçında forma giymişti.

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